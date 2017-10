Ohne Licht: 25-jähriger Motoradlenker verunfallt tödlich

Polizeieinsatz in der Dämmerung: In Affentrangen starb ein Mann bei einem Motorradunfall. © Kapo TG

Bei einer Frontalkollision mit einem Lieferwagen verstarb am Donnerstagabend in Affeltrangen ein 25-jähriger Motorradfahrer am Unfallort. Der Motorradlenker fuhr am Abend ohne Licht durch einen Wald.