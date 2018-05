Olaf, der Flipper mit Pia Malo – Sommer in Deutschland

Mit den Flippers hat er über 40 Jahre lang mit Disco-Evergreens wie «Lotusblume» und «Mona Lisa» deutsche Musikgeschichte geschrieben. Auch nach dem Ende der legendären Band hat den Vollblutmusiker die Schlagerszene weiterhin in ihren Bann gezogen: Schon wenige Monate nach dem Bühnenabschied der Flipper trat Olaf 2011 erstmals als Solist ins Rampenlicht und startete mit 65 Lenzen seine erfolgreiche Solokarriere mit Songs, die zum Träumen verleiten.

Mit der Reggae-Single «Sommer in Deutschland» überrascht der Meister des Disco-Fox mit Sommerfeeling pur im Happy-Sound. Dieses mitreißende Duett mit Pia Malo verspricht und hält positive Tanz – und Partystimmung! «Sommer in Deutschland» ist der mitreissende Vorgeschmack auf das neue Album «Tausendmal Ja», das im Spätsommer veröffentlicht werden wird.

TV-Tipp / Pfingstmontag

21. Mai 20.15 Uhr, MDR «Olaf der Flipper – mein Magdeburg»

Für diese Sendung kehrt der frühere «Flippers»-Sänger Olaf zurück in seine Heimatstadt Magdeburg. 1958 verließ er damals als Zwölfjähriger zusammen mit seiner Mutter die Stadt an der Elbe. 60 Jahre nach seinem Weggang trifft er alte Klassenkameraden wieder, spürt den Frisörsalon auf, in dem seine Mutter damals lernte, begrüßt musikalische Gäste und entdeckt natürlich auch das wunderschöne Magdeburg im Wandel der Zeit für sich persönlich neu. “Olaf der Flipper – Mein Magdeburg“ ist eine musikalische Städtereise. Freuen Sie sich auf seine beliebtesten Solo-Hits wie „Tausend rote Rosen“ und „Du bist wie Champagner“, „Flipper”-Evergreens und die aktuelle Reggae-Single «Sommer in Deutschland» als mitreissenden Vorgeschmack auf das neue Album «Tausendmal Ja».