Oliver Stone von Cinema for Peace geehrt – «Europa Geisel der USA»

US-Regisseur Oliver Stone bei seiner Ansprache anlässlich der Preisverleihung der Stiftung Cinema For Peace in Berlin. © KEYSTONE/AP afp pool/JOHN MACDOUGALL

Der dreifache Oscar-Preisträger Oliver Stone ist für seinen Film «Snowden» mit dem Gerechtigkeitspreis der Cinema for Peace Stiftung in Berlin auszeichnet worden. Bei der Preisverleihung warnte er am Dienstag vor der Überwachung durch den US-Auslandsgeheimdienst NSA.