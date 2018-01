Oliver Thomas – Hundertausend Farben

Nicht nur sein 25 jähriges Bühnenjubiläum, 20 Jahre TV und Radio geben Anlass groß zu feiern, auch das CD Release-Konzert findet gleichzeitig statt.

Am 1. Dezember in Berlin im legendären Frannz Club lässt er mit einem farbenfrohen Konzertprogramm die Korken Knallen: “Einmal in der Hauptstadt ein Konzert zu geben, davon habe ich immer geträumt”. Dafür hat Oliver Thomas viele Freunde und Fans eingeladen. Mit seiner mitreißenden Live-Band wird er die neuen Songs aus seiner Jubiläums-CD «Ego» präsentieren. Freunde von Schlager, Rock und Oldies kommen dabei natürlich auch nicht zu kurz.

Ein neues Video zur neuen Auskopplung «Hunderttausend Farben» ist bereits in Arbeit. Szenen vom Konzert am 1. Dezember werden im neuen Video zu sehen sein!

Mit seinem neuen Album «Ego» zeigt sich Oliver Thomas von einer neuen Seite, legt alte Erwartungen ab und schenkt seinen Fans und sich einen Neubeginn, einen gereiften, authentischen, echten Oliver Thomas.

Packende Songs, live eingespielt mit Band, wahre Texte aus dem Leben gegriffen, mit voller Kraft voraus und mit Seele. «Die Menschen soll bewegen, was mich gerade bewegt: Das wahre Leben mit all seinen Facetten und wie Hammer es eigentlich ist…»

( A&O Records)