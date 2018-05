Olma-Auftritt für 1 Million Franken

Dass der Kanton Schaffhausen gerne in St.Gallen ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Bereits 1951, 1970, 1981 und 1995 war Schaffhausen Gastkanton an der Ostschweizer Land- und Milchwirtschaftsausstellung, heisst es in einer Mitteilung.

Durch diese enge Verbundenheit hat der Regierungsrat die Einladung auch angenommen. Allerdings muss zuerst die Machbarkeit geprügt und ein Kredit von 1 Millione Franken vom Kantonsrat bewilligt werden.

Die 78. Olma 2020 findet vom Donnerstag 8. bis Sonntag 18. Oktober statt.

(red.)