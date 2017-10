Olma Tag 6 im Rückblick

Die 13-Uhr-Nachrichten sind vorbei und das Sendesignet «Radio Melody Olma live» ertönt. Gespannt blickten einige Kinderaugen auf die Monitore und Knöpfe am Sendepult. Bei uns am Stand haben alle die Möglichkeit, den Radiomachern über die Schultern, wie live Radio produziert wird. Die Radio Melody Crew stand auch heute wieder für Fragen zur Verfügung.

An der gemütlichen Bar wurde gespannt dem Programm gelauscht und der ein oder andere Kaffee geschlürft.

Am Mittwoch, 18. Oktober begrüsst Werner Plüss die Gruppe Wirbelwind zum Interview.