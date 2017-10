Gratis Olma-Tickets sind ungültig

Am Mittwochmorgen sorgte eine Internet-Panne dafür, dass auf der Webseite der Olma unbeschränkt Gratis-Tickets erworben werden konnten. Bei den Olma Messen tappt man im Dunkeln. Auf Anfrage hiess es, dass weder bekannt sei, was die Panne ausgelöst habe, noch was mit den Gratis-Tickets geschehen solle. Der Messeveranstalter habe aber durchaus Optionen, sagt Alfred Koller, Professor für Privat- und Handelsrecht an der Universität St.Gallen.

Herr Koller, was passiert, wenn jemand mit seinem kostenlos erworbenen Ticket vor dem Olma-Eingang steht?

Die Olma weiss ja, dass diese Gratis-Billette im Umlauf sind. Bemerkt die Olma am Eingang, dass es sich um ein kostenlos erworbenes Ticket handelt, kann sie es zurückweisen.

Was, wenn die heute erworbenen, kostenlosen Tickets beim Eingang nicht bemerkt werden?

Gelangen die Besitzer dieser Tickets dennoch ohne zu bezahlen aufs Gelände, so hat die Olma im Nachhinein Anspruch auf den Eintrittspreis, weil es sich um eine sogenannte «ungerechtfertigte Bereicherung» handelt.

Was bedeutet das konkret?

Das heisst, dass kein Vertrag zustande gekommen ist. Leute, die Gratis-Tickets erworben haben, haben sich eine Leistung erschlichen, da der Olma-Eintritt normalerweise nicht kostenlos ist. Zudem ist es offensichtlich, dass die Olma nicht unbegrenzt Gratis-Tickets herausgeben kann.

Also sind die erworbenen Billette ungültig?

Ja. Die Leute, die sich heute Morgen ein Gratis-Ticket beschafft haben, mussten davon ausgehen, dass hier etwas nicht stimmen kann und die Olma nicht allen beliebig viele Gratis-Tickets schenken kann.

Olma hat Billete annulliert

Mittlerweile hat auch die Olma selber gehandelt. So wurden die Ticketkäufer heute Abend informiert, dass die Tickets annuliert wurden: «Der OLMA-Ticketshop auf unserer Webseite war von einem technischen Fehler betroffen. Sie haben kürzlich ein oder mehrere Tickets zu einem Preis von CHF 0 im Ticketshop gekauft. Da es sich beim Preis von CHF 0 statt CHF 17 um einen offensichtlichen Irrtum handelt, werden wir diese Tickets annullieren.»

(stm)