Olten mit Bengt-Ake Gustafsson auf dem Vormarsch

In den fünf Spielen unter Nachfolger Bengt-Ake Gustafsson holte Olten 13 Punkte von möglichen 15. Einzig am Sonntag in Visp setzte es eine 5:6-Niederlage nach Penaltyschiessen ab. Gewinnt Olten auch die letzten beiden Qualifikationsspiele gegen Langenthal (h) und in Winterthur, starten die Oltner doch noch mit Heimvorteil in die Playoff-Viertelfinals.

Ein äusserst gefährlicher Aussenseiter könnte in den Playoffs der EHC Visp sein. Nach dem Heimsieg vom Sonntag gegen Olten landete Visp mit einem 5:1-Auswärtssieg in Langenthal gleich den nächsten Coup.

Eine Vorentscheidung fiel am Playoff-Strich. Weil Winterthur gegen die Rapperswil-Jona Lakers nach einer 2:0-Führung bis zur 25. Minute noch mit 2:6 verlor, beträgt der Rückstand auf das achtplatzierte Thurgau weiterhin fünf Punkte. Es ist nicht anzunehmen, dass Winterthur, das in den letzten beiden Runden noch in La Chaux-de-Fonds (2.) und gegen Olten (4./h) anzutreten hat, dieses Defizit noch aufzuholen vermag.

Meister Ajoie besiegte die GCK Lions mit 9:1, wobei die kanadischen Topskorer Philippe Devos und Jonathan Hazen nur beim 6:0 und 9:1 ihre Stöcke im Spiel hatten.

Red Ice Martigny – Olten 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). EVZ Academy – Biasca Ticino Rockets 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Winterthur – Rapperswil-Jona Lakers 2:6 (1:0, 1:3, 0:3). Hockey Thurgau – La Chaux-de-Fonds 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Langenthal – Visp 1:5 (1:0, 0:2, 0:3). Ajoie – GCK Lions 9:1 (5:0, 2:1, 2:0).

Rangliste: 1. Langenthal 105. 2. La Chaux-de-Fonds 96. 3. Rapperswil-Jona Lakers 91. 4. Olten 88. 5. Red Ice Martigny 87. 6. Ajoie 83. 7. Visp 65. 8. Hockey Thurgau 51. 9. Winterthur 46. 10. EVZ Academy 40. 11. Biasca Ticino Rockets 39. 12. GCK Lions 37.

