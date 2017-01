Olten und Thurgau erringen wichtige Auswärtssiege

Oltens Coach Maurizio Mansi kann fürs Erste aufatmen © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Olten und Thurgau verschaffen sich in der NLB mit Siegen Luft. Olten kann nach dem 4:1 in Winterthur die Trainerdiskussion auf Eis legen; Thurgau festigt mit einem 6:3 bei der EVZ Academy Platz 8.In Olten ging es zuletzt hektisch zu und her.