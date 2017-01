Olympiasieger gibt mit 38 Jahren Comeback

Hannu Manninen hatte im März 2011 seinen letzten Wettkampf bei den Kombinierern bestritten - ebenfalls in Lahti © KEYSTONE/EPA/MARKKU OJALA

In der Nordischen Kombination steht die Rückkehr eines der ganz Grossen der Szene bevor: Der Finne Hannu Manninen plant am kommenden Wochenende beim Weltcup in Lahti das Comeback.