Streit eskaliert vor Le Mans

Der 70-jährige Teambesitzer Marc van der Straten hat nach acht Jahren seinen Teamchef noch vor dem ersten Training fristlos entlassen. Gründe über den Vertrauensbruch werden nicht öffentlich kommuniziert, liess das Team mitteilen.

Der in der Romandie wohnhafte belgische Bier-Milliardär Van der Straten wirft Bartholémy Veruntreuung von 10 bis 15 Millionen Euro vor. Der Beschuldigte streitet alles ab und lehnte auch ein «Friedensangebot», die Trennung aussergerichtlich und «im gegenseitigem Einvernehmen» vorzunehmen, ab.

Pikant: Bei Bartholémys Schweizer Firma MM Performance & Racing AG in Herisau sind sämtliche rund 40 Teammitglieder, unter ihnen auch die Fahrer in der MotoGP und Moto2, angestellt. Die Firma finanziert in beiden Klassen die ganze Saison (laufende Kosten, Saläre etc.) und kassiert auch die Sponsorengelder. In der leidigen Angelegenheit haben jetzt die Anwälte das Wort.

(SDA)