Ein 73-Jähriger fuhr von Wattwil auf der Umfahrungsstrasse in Richtung Stein. Auf der Höhe des Kraftwerks Tempel schlief der Mann, wie er selbst sagt, am Steuer ein. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab, er krachte in einen Leitpfosten, anschliessend in einen Verkehrsteiler und in eine Signaltafel. Am Schluss war es eine Umzäunung beim Tunnelportal die den Mann stoppte.

Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 10’000 Franken.