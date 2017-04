OPCW feiert Jubiläum

Das Hauptquartier der OPCW in Den Haag - die Organisation erinnerte anlässlich des jüngsten Giftgasangriffs in Syrien daran, dass Chemiewaffen noch immer eine Bedrohung darstellten. (Archiv) © KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

Unter dem Eindruck des jüngsten Giftgasangriffs in Syrien hat die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) an ihre Gründung vor 20 Jahren erinnert. Politiker und Diplomaten verurteilten am Mittwoch in Den Haag den Angriff vom 4. April.