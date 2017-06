Führungswechsel bei Opel: Finanzchef ersetzt Neumann

Zu seinem Nachfolger bestimmte der Opel-Verwaltungsrat umgehend den bisherigen Finanzchef Michael Lohscheller. Der 56 Jahre alte Neumann soll noch bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses Mitglied der Geschäftsführung bleiben, wie die Noch-Tochter des US-Konzerns General Motors am Stammsitz Rüsselsheim mitteilte.

«Lohscheller ist der Mann, der bei Opel die Kostenstrukturen am besten kennt», sagte der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer in einer ersten Reaktion. Er sei damit genau der richtige Manager, den PSA-Chef Carlos Tavares derzeit in Rüsselsheim benötige. Dudenhöffer erwartet nun eine «knallharte Restrukturierung». Anders seien die Vorgaben aus Paris in der derzeitigen Situation gar nicht erreichbar.

Tavares lobte den neuen Opel-Lenker Lohscheller für seine tiefen Kenntnisse des Unternehmens und das Verständnis für die internationalen Marktbedürfnisse. Er hatte vor kurzem in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» noch einmal seine Massgabe erneuert, dass Opel spätestens im Jahr 2020 Gewinn machen müsse. Den Plan dafür solle das Opel-Management selbst innerhalb von 100 Tagen nach der Übernahme vorlegen und ihn dann umsetzen.

Beim Neustart setze er auf die vorhandene Mannschaft, sagte Tavares. «Es sind alle Führungskräfte eingeladen, mit mir den Weg zu gehen. Sie müssen nur wissen, dass es so wie bisher nicht bleiben kann.»

Lohscheller verantwortet seit September 2012 die Opel-Finanzen. Der Diplom-Kaufmann sammelte schon vor seiner Zeit in Rüsselsheim über viele Jahre Erfahrungen in der Automobilbranche: Er arbeitete bei Daimler, Mitsubishi und Volkswagen. Der 48-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug begrüsste die Personalentscheidung ausdrücklich und dankte dem scheidenden Neumann. «Er hat für Opel wieder Anerkennung, ein verbessertes Markenimage und ein gestärktes Selbstbewusstsein erreicht.»

Die Übernahme von Opel durch den PSA-Konzern soll in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen. Als frühestmöglicher Termin war vom Unternehmen bislang der 31. Juli genannt worden. Insbesondere fehlt noch die Freigabe durch die Kartellbehörden.

Über Neumanns Rücktritt hatte am Wochenende zuerst die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet, was vom Unternehmen aber zunächst nicht bestätigt worden war. Der frühere VW-Manager soll nach einer neuen Aufgabe in der Autoindustrie suchen, möglicherweise auch bei seinem alten Arbeitgeber, von dem er im Streit mit dem damaligen Chef Martin Winterkorn geschieden war. Neumann hatte Opel seit 2013 geführt, es aber nicht geschafft, das Traditionsunternehmen in die Gewinnzone zurückzuführen.

PSA will den deutschen Konkurrenten kostengünstiger organisieren und im dann zweitgrössten Autokonzern Europas mit gemeinsamer Entwicklung und Produktion Mengenvorteile heben. Die Franzosen sollen für das GM-Europa-Geschäft inklusive der britischen Opel-Schwester Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. Opel/Vauxhall beschäftigt etwa 38’000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland.

