OpenAir bis jetzt friedlich und ohne Zwischenfälle

«Gelungener Start in die 41. Ausgabe des OpenAir St.Gallen», titeln die Veranstalter am Freitagabend in einer Medienmitteilung. Demnach ist es bisher noch zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen und das Festival ist bisher friedlich verlaufen.

Das Wetter präsentierte sich mit dem Sonnenschein am Freitag besser als zu Beginn erwartet. Der Regen tat der Freude der Besucher keinen Abbruch. Gemäss dem OK funktionierten auch das Cashless-Payment sowie das Access-Control-System zuverlässig und problemlos.

Bisher rege genutzt werde auch die neue Campfire Stage, wo Singer-Songwriter zu Lagerfeuer-Romantik auftreten. Nicht nur dort, sondern auch allgemein sei die Stimmung gut.

Hier ein Interview von unserem Tagblatt-Kollegen Michael Hasler mit dem Festivaldirektor Christof Huber am frühen Freitagabend:

(uli)