Openair Frauenfeld muss Line-up ändern

Der US-amerikanische Hip-Hopper Blackbear hatte schon im Mai mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen per Facebook abgesagt, nun auch seinen Auftritt am Openair Frauenfeld. An seiner Stelle tritt der italienische Rapper Ghali. Mit seinem Song «Ninna nanna» erreichte er im Oktober letzten Jahres auf Anhieb die Spitze der italienischen Singlecharts. Nun doppelt der Mailänder tunesischer Abstammung mit «Cara Italia» nach.

+++ LINE UP UPDATE +++Leider musste blackbear seinen Auftritt am Openair Frauenfeld 2018 absagen! Wir freuen uns sehr… Gepostet von Openair Frauenfeld am Samstag, 9. Juni 2018

Das Openair Frauenfeld vom 5. bis 7. Juli ist vollständig ausverkauft.

