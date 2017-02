«OpenFood Hackdays»: 200 Leute tüftelten in Lausanne und Zürich

Für einmal bevölkerten nicht nur Studenten die EPFL: Landwirte, Köche, Programmierer oder Big-Data-Spezialisten entwickelten gemeinsam mit Studenten an den "OpenFood Hackdays" neue Apps für eine bessere Ernährung. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Eine App, welche Konsumenten beim Einkaufen hilft oder den Inhalt eines Bieres auf Molekularstufe analysiert: Dies sind zwei der Projekte, die am Wochenende an der EPFL in Lausanne und an der Zürcher Hochschule der Künste an den «OpenFood Hackdays» erarbeitet wurden.