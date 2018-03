53 Tote bei Grossbrand im Einkaufszentrum

Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einem Kinosaal in der obersten Etage des dreistöckigen Komplexes ausgebrochen. © Keystone/EPA RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY/EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT

Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien ist die Opferzahl deutlich angestiegen. Mindestens 53 Menschen kamen nach jüngsten Erkenntnissen beim Unglück in der Industriestadt Kemerowo ums Leben.