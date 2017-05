Oppositionsführer beklagt Verhaftungen in Venezuelas Militär

In Venezuela hat es nun offenbar sogar massenweise Verhaftungen im Militär gegeben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

In Venezuela hat es nach Informationen des Oppositionsführers Henrique Capriles eine Verhaftungswelle im Militär gegeben. 85 Mitglieder der Streitkräfte seien in Gewahrsam genommen worden, sagte Capriles am Freitag.Als Grund für die Massnahmen nannte er die «Unterdrückung» der Opposition.