Orkan «Friederike» bläst Menschen zu Tode

Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern werden aktuell in den Niederlanden, Belgien und Deutschland gemessen. Der Wintersturm «Friederike» wurde von den Behörden zum Orkan erklärt und vielerorts wurden vorsichtshalber die Schulen geschlossen. In den Niederlanden sind laut Medienberichten bereits zwei Personen von Ästen erschlagen worden. Ebenso in Belgien. Insgesamt sind dem Sturm bislang fünf Menschen zum Opfer gefallen.

Deutschland muss Bahnbetrieb einstellen

In ganz Deutschland musste der Bahnbetrieb eingestellt werden.Züge, die noch unterwegs seien, sollten aber soweit möglich bis zum Zielbahnhof fahren oder an grösseren Knotenbahnhöfen abgestellt. An geeigneten Bahnhöfen würden auch Hotelzüge zur Betreuung der Zugpassagiere bereitgestellt. Über die Wiederaufnahme des Zugverkehrs sei noch nicht entschieden. Der Unterbruch werde voraussichtlich den restlichen Tag andauern, meldete die Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich um eine Sicherheitsmassnahme, weil etwa umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände auf den Gleisen liegen könnten.

Kein Einfluss auf den Schweizer Verkehr

Auf den Bahnverkehr in der Schweiz hat die Einstellung des Fernverkehrs in Deutschland keine Auswirkungen, wie ein SBB-Sprecher bekanntgab. Einzig Zugfahrende, die nach Deutschland fahren oder von Deutschland in die Schweiz reisen, sind betroffen.

Auf Twitter machen Videos von umfallenden Lastwagen und herumfliegenden Menschen die Runde:

Die Schüler des Herder-Gymnasiums in #Köln konnten live aus dem Klassenzimmer verfolgen, wie das Dach der Schul-Turnhalle wegfliegt. #Friederike pic.twitter.com/AuXQFjdGR8 — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) January 18, 2018

Sturm #Friederike letztes Video aus Castrop Rauxel – Menschen haben keine Kontrolle mehr. pic.twitter.com/Vq56jnpAeb — Barış DMRKY (@BeguemBaris) January 18, 2018

#Friederike: Diese Brücke über den Rhein bei #Emmerich ist erstmal geschlossen. Vorsicht auf den Straßen, die Böen sind extrem gefährlich! pic.twitter.com/JCv8wh2flu — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) January 18, 2018

Krasse Bilder aus Arnsberg. Die 14jährige Mia hat aus sicherer Entfernung gefilmt, wie die Bäume umstürzen. #Friederike pic.twitter.com/v4BtVGvtap — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) January 18, 2018

Der Kran wird nicht gesteuert, schwankt so schon ne ganze weile. #Friederike #Düren pic.twitter.com/yfvqhUy5jy — Johannes gaevert (@JoGaevert) January 18, 2018

Theres a big #storm over here and this guy decides to go out with a leaf blower 😂 pic.twitter.com/8QDRQL5Kan — Marjolein (Marj) (@MarjoleinNap) January 18, 2018

(red.)