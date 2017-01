Orthodoxe Christen feiern Weihnachten

Weihnachten und damit die Geburt Jesus Christus’ ist in allen christlichen Kirchen ein bedeutender Feiertag. In der römisch-katholischen Kirche wird dieser am 25. Dezember gefeiert, in der orthodoxen Kirche jedoch erst am 7. Januar. Der Grund für diesen Unterschied liegt in den Kalendern, die diese Kirchen benutzen. Der julianische Kalender hinkt dem im Westen gebräuchlichen gregorianischen Kalender um 13 Tage hinterher.

Um Weihnachten gebührend zu feiern, trafen sich 2000 in der Ostschweiz lebende Serbinnen und Serben zum Heiligabend-Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche in Rorschach. TVO nahm ebenfalls am orthodoxen Gottesdienst teil und frage die Besucher, was ihr Weihnachtsfest vom schweizerischen unterscheidet:

(red.)