«Osiris» in Zürich

Die Stele von Thons-Herakleion, Bucht von Abukir in Ägpyten, ist in der Ausstellung "Osiris" im Museum Rietberg in Zürich ausgestellt. © Keystone/Christoph Gerigk

Mit «Osiris – Das versunkene Geheimnis Ägyptens» eröffnet das Museum Rietberg in Zürich am Freitag seine bisher teuerste und aufwändigste Ausstellung. Sie führt ins Alte Ägypten, in zwei versunkene Handelsstädte östlich von Alexandria.