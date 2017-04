Frieden um steinernen Penis wiederhergestellt

Der Zwei-Meter-Phallus neben einem Kreuzweg in Traunkirchen hat a, Gründonnerstag ein "Kondom" bekommen, um die Gläubigen weniger zu irritieren. © KEYSTONE/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Der Streit um eine Phallus-Skulptur am Rand eines Pilgerwegs in Österreich ist entschärft worden. Die mehr als zwei Meter hohe Skulptur wurde mit einer gelben Folie verhüllt, die entfernt an ein Kondom erinnert. Aufschrift: «Gelobt sei, was hart macht».