Ostsee-Sturmflut richtet Schäden an deutscher Küste an

Ein Auto fährt während der Sturmflut über eine Strasse am überfluteten Hamburger Fischmarkt. In der Nacht zum Donnerstag richtete das Sturmtief Axel vor allem in Kiel, Lübeck und Rostock Schäden an. © KEYSTONE/DPA/A4428/_DANIEL REINHARDT

Die stärkste Sturmflut an den deutschen Ostseeküsten seit 2006 hat in den deutschen Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt. Betroffen waren am Mittwochabend vor allem Kiel, Lübeck, und Rostock.