OSZE berichtet von weiteren Kämpfen in Ostukraine

Aufräumarbeiten nach Beschuss: In der Ostukraine sieht es im Moment nach Einschätzung der OSZE nicht nach Frieden aus. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SERGEY VAGANOV

Die OSZE hat sich über die Lage in der Ostukraine trotz des neuen Waffenstillstandes pessimistisch geäussert. «Es sieht nicht so gut aus», sagte Generalsekretär Lamberto Zannier am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am UNO-Sitz in New York.