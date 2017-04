OSZE-Mitarbeiter im Osten der Ukraine getötet

Fahrzeuge der Beobachtermission der OSZE nördlich von Donezk in der Ostukraine. Am Sonntag wurde ein OSZE-Beobachter getötet, als ein OSZE-Fahrzeug auf eine Mine fuhr. (Archiv) © Keystone/MANUEL LOPEZ

Ein OSZE-Beobachter ist laut Österreichs Aussenminister Sebastian Kurz am Sonntag in der Ukraine getötet worden. Ein weiteres Mitglied sei verletzt worden, teilte der aktuelle Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf Twitter mit.