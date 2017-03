OVS hat erste Charles Vögele-Stores umgebaut

Nach 60 Jahren gibt es Charles Vögele schon bald nicht mehr. (Symbolbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der neue Besitzer der Modekette Charles Vögele macht mit dem Umbau vorwärts: Wenige Monate nach dem Kauf sind bereits einige Filialen umgebaut. Im MParc Dreispitz in Basel, im Länderpark Stans NW sowie an Standorten in Lausanne, Crissier VD und Genf ist aus Charles Vögele bereits OVS geworden.