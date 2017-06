Gambias Nationalspieler Pa Modou wird künftig für den FCZ in der Super League spielen © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Pa Modou wechselt per sofort vom FC Sion zum FC Zürich. Der 27-jährige Verteidiger aus Gambia unterschreibt beim Super-League-Rückkehrer einen Zweijahresvertrag.Pa Modou spielte in der Schweiz schon für Wil, St. Gallen und Sion und bringt viel Erfahrung in die FCZ-Abwehr.