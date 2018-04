Palais Extra macht dicht

«Es war keine einfache Entscheidung, aber wir haben beschlossen, das Kapitel Palais Extra abzuschliessen», ist im Facebook-Post zu lesen. Das letzte Partywochenende steigt am 18. und 19. Mai mit einer «Ustrinkätä».

Die vergangenen zweieinhalb Jahre seien «unvergesslich» gewesen, heisst es weiter. Pächter Severin Löhrer und Geschäftsführer Matthias Kappeler haben den Club erst im September 2015 wiedereröffnet. Den Treffpunkt gibt es aber schon über 20 Jahre.

Löhrer sagt zu tagblatt.ch: «Gerade wenn am Wochenende in der Region sonst etwas los war, hatten wir zu wenige Gäste im Lokal.» Der gut besuchte Montag reiche nicht aus, um das Lokal weiterzuführen. «Wir wollten aus dem Palais Extra wieder einen grossen Namen machen. Das hat nicht geklappt», fügt der Pächter an.

Weiteres zur Schliessung des Palais Extra erfährst du auf tagblatt.ch

(red.)