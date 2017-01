Paléo-Festival gewinnt einen «European Festival Award»

Das Paléo begeistert Publikum und Kritiker gleichermassen: Das Musikfestival in Nyon gewann eine Auszeichnung als bestes europäisches Festival mittlerer Grösse. (Archivbild 2016) © Keystone/LAURENT GILLIERON

Das Paléo Festival in Nyon hat an den European Festival Awards im niederländischen Groningen die Auszeichnung als bestes europäisches Festival in der Kategorie «Best Medium-Sized Festival» gewonnen.