Panamas Ex-Diktator Noriega nach Operation in künstlichem Koma

In diesem Spital in Panama-Stadt liegt der Ex-Diktator des Landes, Manuel Noriega, nach seiner Gehirntumor-Operation. © KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO BOLIVAR

Nach einer Gehirnoperation ist der frühere panamaische Machthaber Manuel Noriega in einem kritischen Zustand. Die Ärzte hätten ihn ein künstliches Koma versetzt, sagte sein Anwalt Ezra Ángel am Dienstag.Dem 83-Jährigen war in einem Spital in Panama-Stadt ein Gehirntumor entfernt worden.