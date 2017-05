Panzerwagen überfährt Demonstranten in Caracas

Gefährliche Szenen in den Strassen von Caracas: Ein Panzerwagen fährt in eine Menge Demonstranten. © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Bei dramatischen Zusammenstössen zwischen Polizei und Demonstranten in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist am Mittwoch erneut ein junger Mann getötet worden. Im Stadtteil Chacao fuhr zudem ein Panzerwagen in eine Menschenmenge.