«Papa Moll»-Crew freut sich über 100’000 Zuschauer

Stefan Kurt als Papa Moll: Während der Dreharbeiten des Familienfilms, die 2016 stattfanden, lief der Schweiss beim Schauspieler in Strömen, es herrschten Temperaturen über 30 Grad. In der kalten Winterzeit strömt nun das Publikum in Scharen in die Kinosäle, um das fertige Produkt zu sehen. © Keystone/ENNIO LEANZA