«Papi hat all deine Süssigkeiten gegessen»

Auch hierzulande sind in der Halloween-Nacht Kinder von Haus zu Haus gezogen und haben versucht Süssigkeiten zu erbetteln. Wenn die als Tiger, Hexen, Cowboys, Gruselfiguren und andere übel anmutenden Kinder etwas Süsses ergattern konnten, freuten sie sich bestimmt.

Was aber, wenn einem die Eltern den süssen Schmaus verderben und den Kindern am nächsten Morgen gestehen, dass alles weg ist? Wie reagieren Kinder, denen man gesteht, dass sie keine Süssigkeiten mehr haben? Der amerikanische Komödiant Jimmy Kimmel wollte genau das wissen. Der Clip dazu ist äusserst sehenswert. Jennifer Lawrence moderiert den Clip an.

(rar)