Papst Franziskus beendet Kolumbienreise und fliegt nach Rom zurück

Papst Franziskus wird am Flughafen von Cartagena in Kolumbien von Kindern begrüsst. © KEYSTONE/AP L'Osservatore Romano pool

Papst Franziskus hat seine fünftägige Kolumbienreise im Zeichen des historischen Friedensprozesses beendet und ist am Sonntagabend nach Rom abgeflogen. Rund vier Millionen Menschen kamen zu Messen in Bogotá, Villavicencio, Medellín und am Ende in Cartagena.