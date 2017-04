Papst Franziskus besucht Benedikt kurz vor dessen 90. Geburtstag

Papst Benedikt XVI. (rechts) bekommt kurz vor seinem 90. Geburtstag hohen Besuch. (Archivbild mit Privatsekretär Georg Gänswein in der Mitte und Papst Franziskus links) © KEYSTONE/EPA ANSA/L'OSSERVATORE ROMANO

Am Donnerstag hat Papst Franziskus seinen Vorgänger Benedikt XVI. in dessen Wohnung im Vatikan besucht. Der Deutsche wird am Sonntag 90 Jahre alt. Nach Angaben seines Privatsekretärs Georg Gänswein will Benedikt aber keine grosse Feier zu seinem Jubiläum veranstalten.