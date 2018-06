Papst-Messe in Genf vor 41’000 Personen

Am 21. Juni zelebriert er eine Messe in Genf: Papst Franziskus. Die Tickets für die Eucharistiefeier sind bereits ausverkauft. (Archiv) © Keystone/AP/GREGORIO BORGIA

Grosses Interesse am Besuch von Papst Franziskus am 21. Juni in Genf: Die Messe des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche in den Genfer Palexpo-Hallen ist bereits ausverkauft. Die verfügbaren 41’000 Plätze gingen weg wie warme Weggli.