Dialog-Bemühungen in Korea-Krise unterstützen

Der Papst fordert Bemühungen im einen Dialog in der Krise um Nordkorea. (Archiv) © KEYSTONE/EPA ANSA/OSSERVATORE ROMANO/OSSERVATORE ROMANO/HANDOUT

Papst Franziskus hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, in der Krise mit Nordkorea «alle Bemühungen um einen Dialog» zu unterstützen. Dies sagte das Kirchenoberhaupt am Montag in einer Neujahrsrede an die im Vatikan akkreditierten Botschafter.