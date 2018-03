Papst wäscht Christen, Muslimen und Buddhist die Füsse

Papst Franziskus am Donnerstag bei der Fusswaschung an Häftlingen im römischen Gefängnis Regina Coeli. © Keystone/EPA ANSA/VATICAN MEDIA HANDOUT

In Rom hat am Gründonnerstag Papst Franziskus die traditionelle Fusswaschung an zwölf Häftlingen im römischen Gefängnis Regina Coeli vorgenommen. Acht von ihnen sind Katholiken, zwei Muslime, einer ist orthodoxer Christ und einer Buddhist.