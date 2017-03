Paris erklärt den Ratten den Krieg

Eine Ratte rennt im Pariser Jardin des Tuileries hinter einer Statue durch. Frankreichs Hauptstadt will künftig den Kampf gegen die Nager verstärken. (Archiv) © Keystone/AP/FRANCOIS MORI

Paris hat den Ratten der Stadt den Kampf angesagt. 1,5 Millionen Euro will die Verwaltung der französischen Hauptstadt gegen die Nager aufbringen, kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo in einem Interview mit der Sonntagszeitung «Journal du Dimanche» an.