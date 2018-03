Paris Hilton verliert ihren Verlobungsring

Eins muss man Paris Hilton lassen: Feiern kann sie. Sogar so krass, dass ihr der Verlobungsring vom Finger rutscht. So geschehen in Miami. Hilton feierte mit ihrem Verlobten Chris Zylka und ein paar Freunden in einem ehemaligen Fabrikgelände.

In den frühen Morgenstunden, die DJs Above & Beyond legten gerade auf, geschah das Unglück. Ein Augenzeuge erzählt «Page Six»: «Paris tanzte mit ihren Händen in der Luft. Plötzlich flog der riesige Ring weg. Natürlich brach sie sofort in Panik aus.»

Der Club war mit rund 7000 Leuten absolut voll und natürlich war es auch dunkel. Trotzdem wurde sofort eine Suchaktion im VIP-Bereich gestartet. Die Security, angeführt von Chris Zylka persönlich, suchte alles mit Taschenlampen ab. «Es war wild. Leute krochen auf dem Boden rum, unter den Tischen und unter den Stühlen», erzählt der Augenzeuge.

Dann die Erlösung: Der Ring wurde in einem Kübel Eis gefunden! Offenbar soll Paris Hilton gleich in Freudentränen ausgebrochen sein, als sie sich den Ring wieder an den Finger stecken konnte.

(red.)