Paris Saint-Germain bleibt an Monaco dran

) und der Uruguayer Edinson Cavani (60.) erlösten mit ihren Toren die Pariser Fans im Parc des Princes. Cavani, der auch das 1:0 vorbereitet hatte, schoss in der 71. Minute noch das 3:0. Der Stürmer führt die Torschützenliste in Frankreich nun mit 29 Toren an. Für den Schlusspunkt sorgte Blaise Matuidi in der Nachspielzeit.

Durch den Sieg zog PSG wieder an Nice vorbei. Die von Lucien Favre trainierten Südfranzosen halten weiterhin erstaunlich gut mit den zwei Topteams mit. Der Meistertitel dürfte aber nicht zu erreichen sein. Nach Verlustpunkten liegt Nice sieben Zähler hinter Monaco.

Paris Saint-Germain – Guingamp 4:0 (0:0). – 45’000 Zuschauer. – Tore: 56. Di Maria 1:0. 60. Cavani 2:0. 71. Cavani 3:0. 92. Matuidi 4:0.

Toulouse – Marseille 0:0. – 17’000 Zuschauer. – Bemerkungen: Toulouse mit Moubandje.

Saint-Etienne – Nantes 1:1 (0:1). – Tore: 15. Nakoulma 0:1. 70. Corgnet 1:1. – Bemerkungen: Saint-Etienne ohne Lacroix (Ersatz).

Die weiteren Resultate der 32. Runde: Lille – Nice 1:2. Angers – Monaco 0:1. Bordeaux – Metz 3:0. Caen – Montpellier 0:2. Dijon – Bastia 1:2. Lyon – Lorient 1:4. Nancy – Rennes 3:0.

1. Monaco 31/74 (88:26). 2. Paris Saint-Germain 31/71 (64:21). 3. Nice 32/70 (52:26). 4. Lyon 32/54 (65:39). 5. Bordeaux 32/49 (46:39). 6. Marseille 32/48 (44:38). 7. Saint-Etienne 31/45 (35:25). 8. Nantes 32/42 (31:46). 9. Toulouse 32/41 (33:33). 10. Guingamp 32/41 (38:43). 11. Rennes 32/40 (29:37). 12. Angers 32/39 (32:41). 13. Lille 32/37 (31:39). 14. Montpellier 32/36 (45:55). 15. Metz 31/35 (29:59). 16. Caen 32/32 (31:54). 17. Nancy 32/31 (24:41). 18. Lorient 32/31 (37:62). 19. Dijon 32/29 (40:50). 20. Bastia 32/28 (26:46).

