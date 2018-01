Paris Saint-Germain mit Glück zum Sieg

Angel Di Maria freut sich über sein frühes und letztlich entscheidendes Tor in Nantes © Keystone/AP/David Vincent

In der 20. Runde der Ligue 1 kommt Paris Saint-Germain mit Glück um die zweite Saisonniederlage nach dem 1:2 in Strassburg herum. Dank einem frühen Tor von Angel Di Maria gewinnt PSG Nantes 1:0.Di Maria hätte in der ersten Halbzeit auch das 2:0 erzielen müssen.