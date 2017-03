Paris Saint-Germain mit Mühe zum Pflichtsieg

Der Frust sitzt bei Unai Emery immer noch tief © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Paris Saint-Germain nagt offenbar noch an der historischen 1:6-Niederlage in der Champions League beim FC Barcelona. Die Pariser gewinnen in der Ligue 1 beim Tabellenletzten FC Lorient nur 2:1.Benjamin Jeannot per Eigentor (28.) und Christopher Nkunku (52.) trafen für PSG. Michael Ciani (68.