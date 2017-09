Paris Saint-Germain nur mit Remis

In Abwesenheit des brasilianischen Stürmerstars fehlte es PSG an der Mittelmeerküste an der Durchschlagskraft. Von Kylian Mbappé, Edinson Cavani und Julian Draxler wurde Montpelliers Keeper Benjamin Lecomte erstaunlich wenig geprüft.

Neymar fehlte wegen einer Verletzung am Fuss. Sein Einsatz am Mittwoch in der Champions League gegen Bayern München ist nicht sicher. In der Ligue 1 liegen die Pariser einen Punkt von Monaco, das am Freitag gegen Lille 4:0 gewonnen hat.

Montpellier – Paris Saint-Germain 0:0. – Bemerkung: PSG ohne Neymar (verletzt).

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 7/19 (21:3). 2. Monaco 7/18 (21:8). 3. Saint-Etienne 6/13 (7:4). 4. Bordeaux 6/12 (10:6). 5. Lyon 6/11 (11:7). 6. Marseille 6/10 (9:10). 7. Nantes 6/10 (3:4). 8. Nice 7/10 (10:8). 9. Caen 6/9 (5:4). 10. Guingamp 6/9 (7:8). 11. Angers 7/8 (9:8). 12. Montpellier 7/8 (4:5). 13. Toulouse 6/7 (8:12). 14. Amiens 6/6 (4:9). 15. Rennes 6/5 (9:10). 16. Troyes 6/5 (4:6). 17. Lille 7/5 (4:11). 18. Dijon 6/4 (6:13). 19. Strasbourg 6/4 (4:11). 20. Metz 6/3 (3:12).

(SDA)