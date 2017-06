Justizminister François Bayrou sagte, es gehe darum, das Vertrauen der Bürger in die Politik wiederherzustellen. (Archivbild) © Keystone/AP/CHRISTOPHE ENA

Abgeordnete und Minister sollen in Frankreich künftig keine nahen Verwandten mehr beschäftigen dürfen. Die Massnahme ist zentraler Bestandteil eines Reformpakets für mehr Moral in der Politik, das Justizminister François Bayrou am Donnerstag in Paris vorstellte.