Pariser Regierung will Steuern senken

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire informiert über das geplante Budget für 2018. © Keystone/AP/Kamil Zihnioglu

Die neue französische Regierung hat am Mittwoch ihr erstes Budget vorgestellt. Es ist ein schwieriger Balanceakt: Paris will zugleich die Bürger entlasten, an manchen Stellen mehr Geld ausgeben – und die EU-Partner beim Defizit zufriedenstellen.