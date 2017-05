Parkiertes Auto rollt in Nidau-Büren-Kanal

Taucher der Seepolizei der Berner Kantonspolizei und des Rettungsdienstes Bielersee sichern das Auto, um ein weiteres Abtreiben zu verhindern. © KAPO BE

Am Sonntagmittag ist in Nidau BE ein parkiertes Auto in den Nidau-Büren-Kanal gerollt. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug konnte mithilfe eines Krans geborgen werden.