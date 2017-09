Parlament will Alkohol an Raststätten erlauben

Seit rund 50 Jahren darf auf Autobahnraststätten kein Alkohol verkauft werden. Jetzt will das Parlament dieses Verbot aufheben. (Archivbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Das Parlament will den Alkoholausschank in Autobahnraststätten zulassen. Der Ständerat hat am Mittwoch als Zweitrat eine Motion mit diesem Ziel mit 26 zu 14 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. Damit muss der Bundesrat eine Gesetzesvorlage ausarbeiten.