Ausreisesperren gegen potenzielle Gewalttäter

Das Parlament will Ausreisesperren für potenzielle Gewaltextremisten verhängen. (Archiv) © KEYSTONE/STR

Hooligans können heute an der Ausreise gehindert werden, potenziell gewalttätige Teilnehmer politischer Veranstaltungen aber nicht. Der Parlament hat nun eine Motion an den Bundesrat überwiesen, die dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen will.